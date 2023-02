Bereits seit Jahren existiert das Modell Carsharing. Die Idee dahinter ist eigentlich ganz einfach: weniger Fahrzeuge, eine geringere Umweltbelastung und keine Instandhaltungskosten seitens der Nutzer. Wie die deutsche Tankstellenkette HEM nun in einer repräsentativen Studie zum "Tag der Mitfahrgelegenheit" herausfand, nutzt nur ein Prozent aller Befragten dieses Modell regelmäßig. Ganze 81 Prozent haben die Frage nach der Nutzung mit einem klaren "Nein" beantworten. Doch warum sind die Deutschen von diesem Angebot derart abgeneigt? Denn die Vorteile des Carsharing-Modells erkennen die Teilnehmer der Umfrage durchaus.

Über die letzten Jahre breitete sich das Modell vor allem in Städten großflächig aus. Deutschlandweit gibt es immerhin 228 Anbieter und 26.220 Carsharing-Fahrzeuge. Dennoch weiß über ein Drittel der Befragten nicht, ob es in seiner Nähe ein derartiges Angebot gibt. Ein weiteres Drittel meint, dass Carsharing in seinem näheren Umkreis gar nicht angeboten wird. Doch sind die Deutschen überhaupt dazu bereit, diese organisierte Nutzung eines Fahrzeuges in Anspruch zu nehmen? 86 Prozent der Befragten legen den Großteil ihrer Wege mit dem Auto zurück, während die restlichen Teilnehmer auf das Fahrrad (fünf Prozent) oder öffentliche Verkehrsmittel (4 Prozent) zurückgreifen oder lieber zu Fuß gehen (vier Prozent). Von diesen 86 Prozent nutzen knappe drei Viertel das Auto im Alltag hauptsächlich allein, lediglich drei Prozent teilen sich die Fahrt im eigenen Pkw mit Arbeitskollegen.

Doch mit 48 Prozent zeigt sich deutlich, dass die Deutschen besonderen Wert darauf legen, ein eigenes Auto zu besitzen, anstatt auf das Modell des Carsharings zurückzugreifen. Weitere Gründe dafür sind, dass die Handhabung zu umständlich oder das Angebot zu teuer ist. Denn rund die Hälfte der Befragten gibt an, dass sie maximal fünf Euro pro Stunde für ein Carsharing-Fahrzeug ausgeben möchten. Lediglich für "One-Way"-Fahrten, zum Beispiel zum Flughafen, stellen für immerhin 22 Prozent eine attraktive Ausnahme dar. Und auch für einmalige, weitere Strecken können sich zwölf Prozent der Deutschen die Nutzung von Carsharing vorstellen – oder wenn es sich situationsbedingt gerade ergibt (20 Prozent). Dann zählt für die Studien-Teilnehmer mit jeweils 64 Prozent jedoch ganz klar die Erreichbarkeit, die Verfügbarkeit und nicht zuletzt auch der Preis.