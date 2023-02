Fuhrparkwesen : Studie sieht großes Potenzial bei E- und Hybridautos in Europa

Der Erfolgslauf der E-Mobilität in Europa dürfte sich laut einer Umfrage und Marktanalyse der Beratungsfirma PwC Strategy& mittelfristig verstärken. Mehr als die Hälfte (55 Prozent) der teilnehmenden Verbraucher gaben in einer Untersuchung an, sich innerhalb der nächsten zwei Jahre ein E- oder Hybridfahrzeug zulegen zu wollen. Unter Betreibern von Firmenfuhrparks hätten sich sogar alle Befragten so geäußert.