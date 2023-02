Seit 1. Oktober 2021 leitet Tobias Hartmann den neu geschaffenen Bereich "Operations", der sich vom Einkauf, über den laufenden Betrieb bis hin zur Verwertung am Vertragsende um alle technischen und organisatorischen Belange der Fahrzeuge kümmert. Die dabei gewonnenen Daten beziehungsweise Erfahrungen fließen dann wieder in die Kalkulation von Neufahrzeugen ein. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Gebrauchtwagenvermarktung.

"Nachdem die Verwertung ein wichtiger Teil unseres professionellen Fuhrparkmanagements ist, setzen wir uns natürlich intensiv mit der Entwicklung am Gebrauchtwagenmarkt für E- Fahrzeuge auseinander", so Eggner und ergänzt: "Viele Privatkunden sorgen sich, ob die Batterieleistung eines E-Autos nach einigen Jahren als Dienstfahrzeug noch ausreichend ist, was wir dank der lückenlosen Wartungsdokumentation und dem professionellen Management aber garantieren können."