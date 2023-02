Jüngere Leute verfügen in der Regel über ein kleineres Budget, wollen aber dennoch so mobil wie möglich sein. Mit dem Elektro-Roller Piaggio One bietet sich eine Möglichkeit, die dazu italienisches Lebensgefühl verspüren lässt. Der Clou an diesem vollelektrischen Roller ist die kompakte Lithium-Ionen-Batterie, die zum Aufladen zu Hause oder im Büro ganz einfach entnommen werden kann. Auch wartet der Piaggio One mit Full LED-Lichttechnik und Keyless-Startsystem auf, die Bildschirmhelligkeit des digitalen TFT-Farbdisplays wird per Sensor an das Umgebungslicht angepasst.

Der E-Roller wird in verschiedenen Leistungsstufen mit 45 km/h oder 60 km/h sowie mit unterschiedlichen Reichweiten angeboten. Der Piaggio One mit einer Maximalgeschwindigkeit von Tempo 45 erzielt eine Reichweite von 100 Kilometern im urbanen Raum, die kW-stärkere Version schafft bis zu 85 Kilometer pro Akkuladung. Da es sich um einen Elektro-Roller handelt, darf mit einer E-Förderung von bis zu 1.200 Euro gerechnet werden. die bei jedem Kauf mit bis zu 500 Euro (netto) Importeursbeitrag abgezogen wird. Weitere maximal 700 Euro können über umweltfoerdung.at mit dem Nachweis des Strombezugs aus 100 Prozent erneuerbarer Energie beantragt werden.