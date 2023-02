Der Herbst hat in großen Schritten, der Winter ist auch nicht mehr fern. Jetzt heißt es wieder, das Auto allmählich auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten. Welcher Satz Reifen an das Fahrzeug montiert wird, ist von großer Bedeutung für die Fahrsicherheit. Im Herbst stellen sich Autofahrerinnen und Autofahrer daher häufig die Frage: "Winter- oder Ganzjahresreifen?" Pneuproduzent Goodyear bietet kostenlos unter http://reifentyp.goodyear.at ein kurzes Online-Quiz als Entscheidungshilfe an. Nach der Beantwortung von sechs Fragen, erfolgt die Empfehlung.

"Die richtige Reifenwahl hängt von einigen individuellen Kriterien ab", weiß Holger Rehberg, Produktmanager bei Goodyear D-A-CH. "Dazu zählen die jährlich gefahrenen Kilometer, die Fahrzeugkategorie und – stärke, sowie die individuellen Fahrgewohnheiten."

"Für Fahrzeugbesitzer, die weniger als 10.000 Kilometer pro Jahr fahren und die primär im Flachland oder im urbanen Raum unterwegs sind, ist ein Ganzjahresreifen eine gute Alternative. Ist man zum Beispiel beruflich quer durch Österreich unterwegs oder fährt man mit dem Auto in den Winterurlaub, empfiehlt es sich Winterreifen zu montieren", rät der Reifenexperte.