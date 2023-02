Am 9. März 2021 veröffentlichte die EasyPark Group ihre Absicht, die Park Now Group zu übernehmen. Die Übernahme wurde nun von den zuständigen Kartellbehörden vorbehaltlos genehmigt und alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurden von den Gesellschaftern der BMW Group und Daimler Mobility AG auf die EasyPark Group übertragen. Die Übernahme von Park Now ermöglicht es EasyPark, weiter zu wachsen und eine globale Vorreiterrolle in den Bereichen digitales Parken, Laden von Elektrofahrzeugen und Mobilitätsdienstleistungen einzunehmen.

Die beiden Unternehmen sind perfekt aufgestellt und ergänzen sich durch ihre jeweilige Marktabdeckung in Nordamerika, Australien, Neuseeland, Großbritannien (mit England, Schottland, Nordirland und Wales) und dem restlichen Europa. Sie haben eine Reichweite von derzeit 3.200 Städten rund um den Globus, die weiterhin ausgebaut wird. Nach Abschluss der Akquisition tritt Jörg Reimann von seiner Funktion als CEO der Park Now Group zurück. Johan Birgersson, CEO der EasyPark Group, übernimmt die Geschäftsführung der erweiterten Gruppe.

Die Integration der beiden Unternehmen wird in mehreren Schritten erfolgen, die das kommerzielle Angebot, die interne Organisation und die Arbeitsweise umfassen. „Wir beginnen jetzt mit einer Entdeckungs- und Integrationsphase, in der wir sicherstellen, dass wir von der Stärke, dem Wissen und dem Geist sowohl der Park Now Group als auch der EasyPark Group profitieren. Damit legen wir den Grundstein für unseren zukünftigen Erfolg. Gemeinsam haben wir ein riesiges Potenzial, und als ein vereintes Unternehmen werden wir in der Lage sein, Autofahrerinnen und -fahrern,, Unternehmen, Städten und Parkraumbetreibern auf der ganzen Welt einen noch größeren Mehrwert zu bieten“, erklärt Johan Birgersson.