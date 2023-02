„Mit EasyPark lässt sich die Gefahr zum Parksünder zu werden massiv reduzieren“, ist der EasyPark Austria-Chef überzeugt. Und es zahlt sich aus, denn Falschparken im Urlaub kann teuer kommen. Am teuersten ist Falschparken mit Strafen ab 95 Euro in den Niederlanden und ab 80 Euro in Norwegen und Großbritannien. In Spanien zahlen Parksünder bis zu 200 Euro und in Ungarn sogar bis zu 315 Euro (Quelle: ÖAMTC). In Österreichs Nachbarländern ist EasyPark fast flächendeckend vertreten, insbesondere im beliebten österreichischen Urlaubsland Italien. Auch alle Asfinag- Streckenmauten, wie die Maut auf der Brenner- oder Pyhrn-Autobahn können über die App bezahlt werden, mit der EasyPass-Funktion. So lassen sich Staus bei der Mautstation umgehen, denn wer digital bezahlt, kann einfach durchfahren. Einer entspannten Urlaubsreise steht somit nichts mehr im Wege. In Österreich nutzen derzeit rund 211.000 Autofahrer die EasyPark-App, die mit der Übernahme der Park Now Group Anfang Juni die Nummer 2 am Park-App Markt in Österreich ist.