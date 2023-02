Der EV Readiness Index von LeasePlan zeigt ein umfassendes Gesamtbild über den Stand der Elektrifizierung in Europa, die sich aus der Fülle der erhobenen Daten pro Land ergibt:

Die Spitzenplätze im Index belegen – wie auch schon 2019 – Norwegen, die Niederlande und Großbritannien mit den höchsten Gesamtpunktzahlen. Sie sind also am besten auf den Umstieg auf E-Mobilität vorbereitet. Rumänien, die Slowakei und Tschechien weisen die niedrigsten Werte auf.

Die Infrastruktur bleibt der Schwachpunkt beim Umstieg auf E-Mobilität. Selbst in den Ländern mit der besten Gesamtwertung hatte das Laden niedrige Werte. Immerhin gehen viele Länder gegen die mangelhafte Ladeinfrastruktur vor: Im Jahr 2020 gab es europaweit einen Zuwachs von 43% an öffentlichen Ladestationen, insgesamt fast 260.000. Die Länder mit den meisten Ladestationen sind die Niederlande (> 61.000), Frankreich (> 45.000) und Deutschland (> 43.000). Die höchste Dichte verzeichnen die Niederlande (3,53 Stationen pro 1.000 Einwohner), Norwegen (3,40) und Luxemburg (1,54).

Staatliche Anreize geben der Elektrifizierung einen entscheidenden Anstoß. Im Jahr 2020 ließen mehr Länder ihren Worten auch Taten folgen, meist mit neuen Kaufprämien. Ein großer Vorteil von E-Fahrzeugen ist der günstigere Unterhalt: Im Durchschnitt kostet ein strombetriebener Kilometer Fahrleistung etwa halb so viel (53%) wie ein kraftstoffbetriebener Kilometer, doch die Preise variieren innerhalb Europas stark. Was Steuern angeht, zahlen Fahrer eines E-Autos im Durchschnitt 63% dessen, was Fahrer eines Benziners oder Diesels an den Staat abführen. Dieser Vorteil ist allerdings ungleichmäßig verteilt: In sechs Ländern – Österreich, Griechenland, Ungarn, Irland, Polen und Großbritannien – sind E-Fahrer bevorzugt und zahlen überhaupt keine Steuer.

