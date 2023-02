Die Aufstockung ist dem Experten zufolge auch deshalb wichtig, weil die gewerblichen Fuhrparks „die Schrittmacher beim Aufschwung der E-Mobilität sind“. Ihr Anteil an den E-Neuzulassungen betrug 2020 immerhin 81,6 Prozent. Innerhalb der EU sei Österreich beim Anteil der E-Autos an den Neuzulassungen bereits auf Pole Position, so Schwarzer. Bei entsprechendem Fahrzyklus sind E-Fahrzeuge für Lieferungen und Montagen - abgesehen von den positiven Umwelteffekten - auch wirtschaftlich darstellbar.