Tesla setzt inzwischen stärker auf Kooperation. "Lange wurden die Einwände der Umweltverbände nicht ernst genommen. Seitdem im letzten Jahr das Verfahren um die Zauneidechsen und Schlingnattern zugunsten der Verbände ausging, hat sich das geändert", sagt der Anwalt von Grüne Liga und NABU, Thorsten Deppner, der mit dem aktuell laufenden Eilantrag dafür sorgen will, dass der Probebetrieb für bestimmte Prozesse untersagt wird. Wenn es einen Störfall gebe, sei die Sicherheit nicht gewährleistet, lautet sein Argument. Manuela Hoyer, Mitglied der Bürgerinitiative Grünheide, warnt: "Es werden noch tausende Hektar Wald gerodet, um die Infrastruktur und Wohnraum zu schaffen."

Eine Mitarbeiterin im Tourismusbüro neben dem Rathaus in Grünheide, wo schon jetzt Tesla-Fans regelmäßig durch die mit Flyern für Angelausflüge und den hiesigen Kletterwald beklebte Tür kommen, ist zwiegespalten. Die Zuwanderung sei schon jetzt zu spüren, überall werde gebaut. "Den Fortschritt kann man nicht aufhalten. Ich hoffe nur, dass unser Naturschutzgebiet erhalten bleibt. Wir können ja nicht nur allein auf Tesla-Werksführungen vertrauen", sagt die Frau, die ebenfalls anonym bleiben möchte. Und Wasserknappheit gebe es bereits ohne den US-Autobauer, der das benötigte Wasser aus dem öffentlichen Trinkwassernetz beziehen will.

Ursprünglich wollte Tesla im Juli die ersten Elektroautos vom Model Y über die Bänder in Grünheide rollen lassen - es dürften einige der ersten Elektrowagen in der Region sein. Jetzt soll es zum Jahresende so weit sein. Musk gab sich zuletzt optimistisch: "Wir machen ziemlich gute Fortschritte". Bislang bauen die US-Amerikaner auf eigenes Risiko. Sollte die Genehmigung nicht kommen, müssten sie alles in den Ausgangszustand zurückführen. Doch das scheint unwahrscheinlich. Bisher musste in Brandenburg kein Bauherr, der wie Tesla vorläufige Genehmigungen erhalten hat, einen Rückbau vornehmen. (APA/Red.)