"The Autonomous" wurde 2019 gegründet und ist eine globale Community – darunter namhafte Unternehmen –, die sich mit der Zukunft der Mobilität auseinandersetzt. Ende September trat die breite Community aus 500 Experten und Entscheidungsträgern von 170 Unternehmen in Wien zusammen und besprach den sicheren Weg zum autonomen Fahren. Autonome Fahrzeuge haben das Potenzial, künftiges Reisen und die Mobilität grundlegend zu verändern. „Es geht nicht nur um Technologie. Es geht um Partnerschaften und ein Ökosystem“, betonte Young Sohn, Vorstandsvorsitzender von Harman und ehemaliger Präsident von Samsung Electronics, auf der Hauptveranstaltung von The Autonomous.

So werden autonome Fahrfunktionen eine der wirtschaftlichen Triebkräfte der künftigen Automobilindustrie darstellen. Goldman Sachs prognostiziert, dass der globale Markt autonomer Fahrzeuge bis zum Jahr 2025 96 Mrd. US-$ (83 Mrd. €) betragen wird und dass der gesamte jährliche wirtschaftliche Nutzen autonomer Fahrzeuge bis im Jahr 2050 bei mehr als 3,5 Billionen US-$ (3 Mrd. €) liegen kann. Dazu gehören technologische blinde Flecken, Gefahren im Bereich der Cybersicherheit, fehlende allgemeingültige Sicherheitsnormen sowie offene regulatorische und haftungsrechtliche Fragen. Zudem müssen Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleistet sein, um eine breite Verbraucherakzeptanz zu erreichen.

"Zusammenarbeit ist in Zukunft keine Option mehr. Zusammenarbeit ist ein Eckpfeiler, um ein Ökosystem für eine autonome Zukunft aufzubauen", formulierte Edzard Overbeek, CEO von HERE, als einer der Hauptredner auf der Hauptveranstaltung von The Autonomous in Wien.

Ricky Hudi, Vorsitzender der Initiative, brachte die klare Botschaft der Veranstaltung auf den Punkt: "Die Automobilindustrie steht vor einer historischen Chance. In den kommenden Jahren werde das Verständnis von Mobilität neu definieren. Die Bewältigung der Sicherheitsherausforderungen für echtes automatisiertes Fahren kann nicht von einem einzelnen Automobilhersteller, Zulieferer oder Technologieunternehmen gemeistert werden."