„Für Urlaubsfahrten in Europa bieten wir bereits einen Online-Service an, mit dem Verbraucher von zuhause aus Vignetten kaufen können oder sich mit einer Mautbox freie Fahrt auf den Straßen sichern“, sagt Wolfgang Ressler von tolltickets. „Das kleine Empfängergerät wird neben dem Rückspiegel an der Windschutzscheibe befestigt. Die Kunden können dann beispielsweise an den Maut-Stationen in Frankreich über die Express-Spuren an den Staus vorbeifahren und die Mautgebühr wird dabei automatisch per Funk abgebucht.“